رجل من بين 20 يستخدم مستحضرات التجميل بانتظام في بريطانيا

ذكرت شركة يوجوف للأبحاث أن رجلاً من بين 20 يستخدم مستحضرات التجميل بانتظام في بريطانيا ويبدو أن السوق تزدهر حيث حققت شركة لبيع مستحضرات التجميل للرجال رواجاً كبيراً بعد شهرين فقط من تأسيسها.

وأسس دانيال جاري شركة وور بينت لمستحضرات تجميل الرجال بعد أن تعرض للتنمر في المدرسة واستعان بمستحضرات تجميل شقيقته لاستعادة ثقته في نفسه.

وتعرض الشركة منتجات تتراوح بين كريم الأساس للبشرة وأحمر الخدود ومستحضرات تعطي البشرة اللون البرونزي وتأسست في نوفمبر تشرين الثاني 2018 وتزدهر أعمالها حتى الآن.

وقال جاري لتلفزيون رويترز "كانت رحلة رائعة بالنسبة لنا، نعمل منذ سبعة أشهر وأنت تعرف بعنا كل منتجاتنا بعد شهرين فقط".

وأضاف "أعتقد أن هذا يُظهر حجم الطلب في هذه السوق الآن".

وتقول شركة وور بينت إنها حققت نمواً في المبيعات الشهرية بنسبة 36 بالمئة. ومن ناحية أخرى تخصص متاجر مستحضرات التجميل مثل تيلت مساحات أكبر لعرض مستحضرات للرجال.

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