قبرص: مصر تقف مع نيقوسيا في وجه النشاط غير القانوني و "السلوك العدواني" التركي بالبحر المتوسط

قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس إن مصر تقف بجانب بلاده في مواجهة ما وصفه بالتصرف "العدائي التركي" وسط جهود أنقرة في التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه إقليمية تعتبرها نيقوسيا تابعة لها اقتصادياً.

وجاءت تصريحات كريستودوليدس خلال مؤتمر صحفي عقده بصحبة نظيره المصري سامح شكري الذي زار قبرص بعد زيارة لليونان لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتنقيب عن الغاز بالمنطقة.

وقال: "موقف مصر الثابت وتضامنها وموقفها الواضح في دعم سيادة قبرص وحقوقها السيادية أمر لا يقدر بثمن... أود أن أشكر بيان وزير الخارجية المصري الواضح لدعمه في أعقاب نشاط تركيا غير القانوني".

ووطدت اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط العلاقات بين مصر وقبرص واليونان وهو ما أكد عليه شكري خلال المؤتمر الصحفي.

وقال شكري: "لقد ناقشنا التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان والذي يعد حافزاً مهماً للاستقرار والازدهار في المنطقة".

وأكد شكري أنه ناقش مع كريستودوليدس ملفات غير الطاقة كمواجهة الإرهاب الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

ونجم النزاع عن مطالب متعارضة بالسيادة على المياه الإقليمية من قبل تركيا وقبرص منذ انقسام الجزيرة بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين عام 1974.

وأدى التنقيب التركي إلى تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة فصدقت بروكسل على اقتراح لخفض مساعدات مقررة إلى تركيا ودعت بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة إقراض تركيا خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من الحكومة.

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