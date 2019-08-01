فرنسا تعارض عقوبات أمريكا على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا عبرت عن قلقها يوم الخميس إزاء قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني.

وأضافت أنها وبريطانيا وألمانيا تعارض القرار.

وقالت الوزارة "نعتبر أنه ينبغي إبقاء جميع القنوات الدبلوماسية مفتوحة، لا سيما وسط التوترات الشديدة".

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واشنطن تفرض المزيد من العقوبات على إيران

واتهمت إيران الولايات المتحدة اليوم الخميس بالقيام "بتصرف صبياني" نابع من الخوف، وذلك بعدما فرضت واشنطن عقوبات على وزير خارجيتها فيما يزيد التوتر بين الخصمين اللذين تفجرت بينهما الخلافات بشأن الملاحة في الخليج وبرنامج طهران النووي.

وتزايد القلق من نشوب حرب في الشرق الأوسط تأتي بتداعيات عالمية منذ أن انسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وأعادت فرض العقوبات عليها.

وردت طهران باستئناف تخصيب اليورانيوم الذي يعتبره الغرب سبيلا محتملا لصنع قنبلة نووية. وتنفي إيران ذلك.