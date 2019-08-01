شاهد: لاعب كرة سلة يسدد ضربة مبتكرة على علو 100 قدم من طائرة شراعية

قرر اللاعب زيوس مكلوركين نجم فريق كرة السلة الاستعراضي الأمريكي هارلم غلوبتروترز اغتنام الطقس الجميل والقيام باستعراض جديد. حيث سدد ضربة مبتكرة على ارتفاع 100 قدم أثناء تحليقه بطائرة شراعية فوق المحيط الأطلسي. وقد علّق ماكرون على تسديدته هذه بعد وصوله إلى الميناء بقوله إنها كانت من أصعب الضربات التي سددها حيث كان لابد له من تحدي الأمواج والرياح وأخذ الحسابات الرياضية بعين الاعتبار لضمان نجاحها. هذه التسديدات الاستعراضية الصيفية ليست جديدة على فريق هارلم غلوبتروترز. فقد قام اللاعب بول بولارد أحد أعضاء الفريق في عام 2016 بتسديد الكرة أثناء جولته على السكاي سكوتر في حديقة موريز بيرس وتسديدة أخرى كانت من طائرة هيلكوبتر فوق الشاطئ في 2017 و أخيراً من طائرة عام 2018.