الرئيس الإيراني: العقوبات الأمريكية على ظريف "تصرف صبياني"

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الخميس فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف بالتصرف "الصبياني" ونابع من الخوف.

وفرضت واشنطن عقوبات على ظريف الأربعاء جمدت فيه أي ممتلكات أو مصالح له داخل الولايات المتحدة لكن الوزير قال إن ليس لديه شيء هناك.

ونقل التلفزيون الرسمي عن روحاني قوله في بث مباشر "يعودون إلى السلوك الصبياني... يرددون كل يوم ’نريد التحدث.. دون شروط مسبقة’... ثم يفرضون عقوبات على وزير الخارجية".

كذلك أدان الحرس الثوري الإيراني العقوبات على ظريف ووصفها بأنها "سخيفة وغير مشروعة وحمقاء".

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في عام 2015 وكثف العقوبات للضغط على الاقتصاد الإيراني.

وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف رويترز

وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير في الشهور القليلة الماضية بعد هجمات على ناقلات في الخليج تلقي واشنطن باللوم فيها على طهران، التي نفت الاتهام، وبعد إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية.

وقال روحاني "بلد يعتقد أنه قوي وأنه قوة عالمية عظمى خائف من مقابلات وزير خارجيتنا"، في إشارة على ما يبدو إلى مقابلات عديدة أجرتها وسائل إعلام أمريكية مع ظريف خلال زيارته لنيويورك لحضور اجتماع للأمم المتحدة الشهر الماضي.

وأضاف روحاني "أعمدة البيت الأبيض بنيت لتهتز بكلمات ومنطق رجل واسع الاطلاع ومتفان".

وعاش ظريف في الولايات المتحدة منذ كان عمره 17 عاما عنما كان طالبا يدرس العلاقات الدولية في سان فرانسيسكو ودنفر، ثم لاحقا كدبلوماسي بالأمم المتحدة في نيويورك حيث كان مبعوث إيران من 2002 إلى 2007.

وقال ظريف على حسابه بموقع تويتر إن سبب فرض أمريكا عقوبات علي هو أنه الناطق الرئيسي باسم إيران في أنحاء العالم.

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