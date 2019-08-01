الشرطة الهندية تعتقل 3 متهمين باغتصاب وقتل طفلة تبلغ 3 سنوات

قالت الشرطة الهندية أنها ألقا القبض على 3 أشخاص متهمين باغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات من بينهم شريك الأم، في ولاية جهارخاند شرق الهند.

وتم تقديم شكوى للشرطة إثر اختفاء الطفلة التي كانت نائمة إلى جانب والدتها في محطة تاتا ناجار الجمعة الماضية.

كما أن صور كاميرات المراقبة ساعدت الشرطة في التعرف على أحد المشتبه بهم حيث أنها أظهرت رجلاً يمشي بالمحطة ويحمل طفلة نائمة.

ذكرت الشرطة أن الأم أخبرتهم أنها تشتبه بتورط شريكها في جريمة الاغتصاب والقتل، ويجرى حالياً التحقيق معه.

يعد هذا من أجدد حوادث العنف الجنسي في الهند.

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