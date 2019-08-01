بعد هجوم البريقة.. تفجير انتحاري يخلف ما لا يقل عن 11 قتيلاً في عدن

بعد استهداف الحوثيين لاستعراض عسكري في عدن ما أودى بحياة 32 شخصاً صباح الخميس، هز هجوم انتحاري أرجاء المدينة خلف ما لا يقل عن 11 قتيلاً و29 مصاباً.

وانفجرت سيارة وحافلة وثلاث دراجات بخارية خارج مخفر للشرطة في الاعتداء الذي نفذه أربعة انتحاريين، بحسب وصف مسؤول يمني.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنه تم نقل عشرات الجرحى إلى مستشفاها بينما تجمهر أفراد عائلاتهم خارجها.

عدن: قُتل ١٠ أشحاص وتم إدخال ١٦ آخرين إلى المستشفى بينهم 2 في ظروف حرجة في مستشفى #أطباء_بلا_حدود الجراحي في #عدن، في أعقاب الانفجار الذي حدث صباح اليوم في مركز شرطة في منطقة الشيخ عثمان.#اليمن#عدنpic.twitter.com/kmmKokd1Ju — MSF Yemen (@msf_yemen) August 1, 2019

وقال نائب وزير الداخلية اليمني علي ناصر لخشح إن جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وتأتي التفجيرات بعد بعدما أطلق الحوثيون صاروخاً باليستياً على عرض عسكري في مديرية البريقة للقوات اليمنية الموالية للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة ضد الحوثييين المدعومين من إيران.

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