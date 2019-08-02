شاهد: اقتلاع أكثر من 500 سن وضرس من فم طفل في السابعة

اقتلع أطباء في الهند أكثر من 500 سن وضرس وناب من فم طفل عمره سبع سنوات، يعاني من حالة طبية غير عادية.

نحو 526 من الأسنان والضروس والأنياب اقتلعها الأطباء من فم هذا الطفل الهندي البالغ من العمر سبع سنوات والذي يعاني حالة طبية غير عادية.

وكان الطفل يعاني من ورم في الجانب الأيمن من الفك السفلي منذ كان عمره ثلاث سنوات.

وأظهر فحص طبي أجراه جراحون وجود نمو كبير يحتوي على هياكل صلبة متعددة في الفك.

وقال الأطباء إن "الورم تم فصله بشكل جيد عن بقية العظام وكان في الجانب الأيمن من الفك السفلي وأزيل بالكامل" وتم تسليم كتلة الورم لقسم التشريح قبل " أن نعرف أخيرا أن هناك 526 سنا في فكه"

وقال الأطباء إن هذه حالة طبية فريدة من نوعها، ووصفت الحالة النادرة بأنها "ورم مركب بالأسنان".

وفي 2014 اقتلع الأطباء 232 سنا من فم مراهق في مومباي بالهند أيضا.

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