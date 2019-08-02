المغني آر.كيلي يدفع ببراءته من اتهامات الاتجار بالجنس

دفع المغني آر.كيلي ببراءته أمام محكمة في نيويورك يوم الجمعة من اتهامات بإدارته مخططا إجراميا لاستخدام نساء وقاصرات لممارسة الجنس معه بعد عزلهن عن أسرهن وفرض سيطرته عليهن بالتحكم في كل أمور حياتهن بداية بما يأكلن وحتى متى يستخدمن المرحاض.

ويقول ممثلون للادعاء الاتحادي في بروكلين إن آر.كيلي وحاشيته كانوا يدعون النساء والفتيات لما وراء كواليس الحفلات ويبعدوهن عن أصدقائهن وذويهن ويدفعوهن للاعتماد عليهم ماديا.

وقال أحد المحامين في فريق الدفاع عن كيلي في عريضة قدمها للمحكمة يوم الأربعاء إن محبي موكله يتوقون لرفقته وإن تلك الاتهامات ما هي إلا تعبير عن الندم من بعضهن.

ونفى كيلي مرارا ادعاءات بارتكاب جرائم تحرش واعتداءات جنسية لعقود.

ويواجه كيلي مجموعة أخرى من الاتهامات على مستوى اتحادي في شيكاجو التي أمر فيها القاضي بإبقائه رهن الاحتجاز لحين محاكمته كما يواجه اتهامات أخرى أمام محكمة في ولاية إيلينوي. وفي حال إدانته بكل الاتهامات الموجهة إليه فستكون عقوبتها القصوى مجتمعة السجن أكثر من مئتي عام.

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