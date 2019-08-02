المجلس العسكري بالسودان: احتجاز ‭9‬ جنود من قوات الدعم السريع بعد مقتل متظاهرين

قال متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم بالسودان اليوم الجمعة إنه تم فصل واحتجاز تسعة جنود من قوات الدعم السريع فيما يتعلق بأحداث العنف الأخيرة في مدينتي أم درمان والأبيض.

وأضاف الفريق ركن شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس أن والي ولاية شمال كردفان وأعضاء لجنتها الأمنية سيتحملون مسؤولية مقتل ستة بينهم أربعة من طلاب المدارس في الأبيض عاصمة الولاية يوم الاثنين.

وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع أمس الخميس تنديدا بما حدث من قتل وقال مسعفون من المعارضة إن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب كثيرون جراء إطلاق نار في أم درمان.

وتحدث كباشي في مؤتمر صحفي بعد ليلة من المفاوضات مع جماعات المعارضة حول إعلان دستوري يمهد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية.

ووقع الجانبان اتفاقا سياسيا في يوليو تموز يتضمن مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل مجلس سيادي مشترك، لكن الشكوك أحاطت هذا الأسبوع بالمحادثات الخاصة بالإعلان الدستوري.

وقال محمد حسن لبات مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان إن من المقرر أن تتواصل المحادثات مساء اليوم الجمعة.

وقال أطباء مرتبطون بالمعارضة إن ستة أشخاص على الأقل بينهم أربعة تلاميذ قتلوا بالرصاص يوم الاثنين عندما فضت قوات الأمن مظاهرة طلابية في الأبيض على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب غربي الخرطوم، وقال السكان إن التلاميذ كانوا يحتجون على نقص الخبز والوقود.

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