شاهد: هبوط اضطراري لطائرة وسط السيارات في طريق سريعة بواشنطن

التقطت كاميرات الشرطة الأمريكية مشهداً فريداً لطائرة صغيرة تهبط وتسير بجانب السيارات في طريق سريعة بولاية واشنطن.

وأدى عطل أصاب الطائرة ذات طراز KR2 إلى هبوط قائدها اضطرارياً وسط السيارات قبل أن يخرج منها وينقلها إلى جانب الطريق بمساعدة شرطي الدورية الذي تابع العملية منذ بدايتها في ذهول.

وقال الشرطي: "ظننت أنها طائرة تحكم عن بعد ثم بدأ حجمها يكبر ويكبر ويكبر حتى قلت لنفسي حسناً، إنها قريبة من الأرض وتحاول الهبوط على طريق الولاية رقم 7".

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