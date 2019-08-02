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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد.. كيف دفعت سيدة مسنة ثمنا باهظا جراء تحديها لشرطي بسبب مخالفة مرورية؟

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بقلم:  يورونيوز مع أ ب
شاهد.. كيف دفعت سيدة مسنة ثمنا باهظا جراء تحديها لشرطي بسبب مخالفة مرورية؟
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أظهر تسجيل مصور لحظة اعتقال وصعق سيدة في ال65 من العمر من قبل رجل شرطة أمريكي بعد رفضها التوقيع على مخالفة مرورية

ويظهر في فيديو التي تم التقاطه من خلال كاميرا مثبتة في قميص الشرطي من ولاية أوكلاهوما وهو يطلب من المرأة التوقيع على غرامة بقيمة 80 دولارًا بسبب عدم إصلاحها للضوء الخلفي، وهو ما رفضته السيدة التي طلبت منه أن يقوم بتحرير تحذير فقط دون اللجوء إلى دفع غرامة.

وبعد عدم استجابة المرأة للتوقيع على المخالفة طلب منها الشرطي الترجل من السيارة لاعتقالها وهو ما رفضته الأخيرة وحاولت الفرار بسيارتها ليقوم الشرطي بمطاردتها واللحاق بها.

وقام الشرطي باستخدام مسدس الصعق الكهربائي مرتين على السيدة بسبب مقاومتها عملية الاعتقال.

وبحسب سجلات مقاطعة كينغفيشر فإن المرأة التي تدعى ديبرا هاميل من غوثري بولاية أوكلاهوما، أقرت في 17 يوليو / تموز بالذنب في تهمة الاعتداء على ضابط الشرطة ومقاومة الاعتقال.

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