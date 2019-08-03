بعد فشل الأولى "الجندي الطائر" في محاولة ثانية لعبور بحر المانش

سيحاول المخترع الفرنسي "فرانكي زاباتا" المعروف بإسم "الجندي الطائر" عبور بحر المانش مرة ثانية، على متن لوحه الطائر الذي يعمل بالمحركات النفاثة يوم الأحد، بعد أسبوع على فشل محاولته الأولى.

ومن المقرر أن "زاباتا" مرة أخرى من بلدة "سانغات" الفرنسية ويأمل في الوصول إلى منطقة بالقرب من مدينة "دوفر"، في رحلة جوية مسافتها 36 كيلومترًا.

وفشلت محاولته الأولى ، في 25 يوليو/تموز الماضي، في منتصف الطريق عندما، تخطى منصة الهبوط المثبتة على متن قارب، ليتزود منها بالوقود.

وقال زاباتا في مؤتمر صحفي يوم السبت "أشعر أنني بحالة جيدة، ولكن أشعر بإرهاق أيضا، لقد عملنا لمدة 16 ساعة يوميًا، لتجاوز أخطاء المحاولة الأولى".

وأضاف "أريد فقط أن أفعلها هذه المرة".

وقال زاباتا يوم السبت إن الفريق بنى هذه المرة "قاربًا أكبر" و "منصة أكبر" ستسهل عملية التزود بالوقود، وقال إن كل من عمل في الفريق كان متحمسًا للغاية، كما أصر على أن السلامة كانت الأولوية بالنسبة للفريق.

هذا، وأصبح الفرنسي يعرف باسم "الجندي الطائر" عندما عرض اختراعه أمام وسائل الإعلام العالمية في العرض العسكري ليوم "الباستيل" في فرنسا يوم ال14 من يوليو.

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