شاهد: موجة تسونامي اصطناعية تتسبب في إصابة 44 شخصا بالصين

تسببت موجة تسونامي "اصطناعية" في إصابة ما لا يقل عن 44 شخصا من المتواجدين في منتجع ترفيهي شمال شرق الصين.

وحسب السلطات المحلية فقد وقع الحادث مساء الاثنين الماضي بأحد مسابح حديقة تسونامي المائية و المسمى بـ"مسبح تسونامي"، بينما كان عدد كبير من الوافدين على المنتجع يسبحون.

وبحسب السلطات فإن سبب "الموجة الاصطناعية العملاقة " في المسبح كان عطلا في الآلة التي تحاكي حركة الأمواج.

وقالت سلطات لونغ جينغ المحلية في بيان إن العطل الذي أدى إلى حدوث موجة عملاقة كان بسبب عطل كهربائي.

وتم إحصاء 37 اصابة طفيفية فيما لا يزال البقية يتلقون العلاج في المستشفيات المحلية. وأضافت السلطات أنها أمرت الحديقة بتعليق أنشطتها، حتى الانتهاء من التحقيق في الحادث.

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