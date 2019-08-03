إيقاف ليونيل ميسي عن اللعب مع المنتخب الأرجنتيني 3 أشهر بسبب تصريحاته خلال كوبا أمريكا

قرر اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية إيقاف نجم منتخب برشلونة الأرجنتيني ليونل ميسي وحرمانه من اللعب والمشاركة في المباريات الدولية لمنتخب الأرجنتين لمدة ثلاثة أشهر بعد تصريحات اتهم فيها اتحاد أمريكا الجنوبية بالفساد.

التصريحات التي أدلى بها ميسي جاءت خلال مشاركته في بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي فازت بها البرازيل.

وتلقى ميسي بطاقة حمراء في مواجهة الأرجنتين ضد تشيلي لتحديد المركز الثالث والتي فازت فيها الأرجنتين بنتيجة 2-1 ، وحصل نجم برشلونة على البطاقة حمراء بعد مشاجرة مع غاري ميدل.

وقال ميسي بعد تلك المواجهة إن فوز البرازيل بلقب البطولة كان مرتبا له مسبقا.

كما غرّم اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية ميسي مبلغ 50 ألف دولار أمريكي، وقال إن أمام ميسي سبعة أيام للطعن على الحكم.

وفي حالة تثبيت العقوبة سيغيب ميسي عن مباريات ودية دولية سيخوضها منتخب بلاده ضد كل تشيلي والمكسيك وألمانيا في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

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