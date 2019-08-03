إيطاليا: اعتقال ستة أشخاص لعلاقتهم بحادث تدافع تسبب في مقتل وإصابة العشرات

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ستة أشخاص، بتهمة القتل غير العمد.

ويعتقد ان الأشخاص الستة استخدموا "رذاذ الفلفل" لتنفيذ عمليات سرقة في حفل موسيقي للشباب، ما أدى إلى حالة من التدافع، تسببت في مقتل ستة أشخاص وإصابة 197 أخرين العام الماضي.

وأعلنت السلطات الأيطالية عن الاعتقالات الجديدة، بعد حوالي ثمانية أشهر من مأساة الحفل الموسيقى الذي أقيم في مدينة أنكونا الساحلية بالبحر الأدرياتيكي.

وتتراح اعمار المعتقلين الستة ما بين 19 و 22 عامًا. وحسب الشرطة فإن أفرد العصابة تخصصوا في سرقة النوادي الليلية وترويع زوارها، وهم الان قيد التحقيق بتهمة القتل غير العمد.

وقال ناجون من الحادث، إن الذعر انتشر بعد إطلاق العصابة "رذاذ الفلفل"، ما أدى إلى حالة من التدافع بين الحاضرين للخروج من الحفل، ما تسبب في مقتل خمسة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عامًا وأم تبلغ من العمر 39 عامًا كانت ترافق ابنتها.

للمزيد على يورونيوز:

إمبراطور المخدرات "إل تشابو" سينهي حياته في السجن بقرار من محكمة أمريكية

شاهد: مطران يرش المياه المقدسة للتصدي لعصابات المخدرات في كولومبيا

شاهد: ضبط كوكايين بقيمة مليار يورو في ألمانيا