20 قتيلا وجريحا برصاص مسلح داخل متجر في ولاية تكساس الأمريكية

لقي عدة أشخاص حتفهم في إطلاق نار عند متجر لوول مارت في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية يوم السبت واحتجز مشتبها به بعد أحدث إطلاق نار بشكل عشوائي في الولايات المتحدة والذي دفع المتسوقين للهروب في حالة ذعر.

وكان العديد من الذين شهدوا الواقعة من المشترين لمستلزمات العودة للمدرسة. وقال السارجنت روبرت جوميز من شرطة إل باسو إن السلطات استبعدت فكرة وجود أكثر من مطلق للنار مضيفا أن التقارير الأولية تشير إلى أن المسلح استخدم بندقية.

وأضاف جوميز للصحفيين في موقع الحادث "هذا الموقف لا يزال متحركا. لكن اعتبارا من الآن لا نعتقد أن هناك أكثر من مشتبه به لكن ذلك قد يتغير".

وقال دي مارجو رئيس بلدية إل باسو إن الواقعة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى. وكان قد قال في وقت سابق إن الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص وسط تضارب في الأنباء بعد إطلاق النار مباشرة.

وقالت إدارة شرطة إل باسو إن الوضع ما زال متطورا حول مركز سيلو فيستا التجاري القريب من وول مارت لكن أضافت أن الأمر لا يشكل تهديدا مباشرا على الناس.

وقال إنريك كاريلو المتحدث باسم شرطة إل باسو للصحفيين "لا يوجد خطر مباشر. لم يعد هناك أحد يطلق النار في الوقت الحالي ولكن ليس معني ذلك إعلان أن الموقع أصبح آمنا الآن".

وأضاف كاريلو إن هناك أكثر من 20 ضحية وهو رقم قد يشمل القتلى والمصابين.

وطلب من الناس الذين لا يستطيعون الاتصال بذويهم التوجه لمركز للم شمل الأسر في مدرسة إعدادية بدلا من التوجه إلى المركز التجاري.

وهرع العديد من وكالات إنفاذ القانون إلى موقع الحدث بما في ذلك الشرطة وأفراد الأمن الداخلي ودوريات حرس الحدود.

وقال شاهد إنه رأى شخصا واحدا على الأقل مصابا بطلق ناري في رأسه كما رأى متسوقين تلطخت ملابسهم بالدماء.

ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق إل باسو الواقعة على حدود البلاد الجنوبية مع المكسيك.

وعُرضت مقاطع مصورة على تويتر تظهر إجلاء رواد أحد المتاجر رافعين أيديهم في الهواء.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب علم بإطلاق النار ويتابع الموقف.

وإطلاق النار بشكل عشوائي شائع في الولايات المتحدة. ويوم الأحد قتل مسلح ثلاثة أشخاص في مهرجان للطعام في شمال كاليفورنيا قبل أن ينتحر.

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