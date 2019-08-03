شاهد: استخدام تقنية الفيديو "فار" في رياضة من العصور الوسطى!

تجمع حشد كبير من المشاهدين في قلعة بينديس في كورنوال ببريطانيا لحضور عرض للمبارزة على ظهر الحصان.

الجديد في هذه الفعالية هو استخدام تقنية الحَكَم المساعد عبر الفيديو أو المتعارف عليها تقنياً باسم الفار. هذه التقنية تشمل طاقم تحكيم ثانٍ للمباراة يراقبها عبر الشاشات لمساعدة طاقم التحكم على أرض الملعب في مراجعة حالات محددة وقياسها بدقة.

هذه الرياضة العنيفة حظيت بشعبية كبيرة في بداية ظهورها خلال العصور الوسطى. كان يعتقد أن ملك إنجلترا هنري الثامن قد تعرض لإصابة شديدة أثناء إحدى المبارزات.

يتم احتساب النقاط في حال تم لمس كتف أو صدر الخصم أو في حال تمكن الفارس من إيقاع غريمه من على الفرس.

ويتم استخدام هذه التقنية في مباريات المبارزة على ظهر الخيل لأول مرة في إنجلترا لترتبط هذه الرياضة التي عمرها مئات السنين بتقنيات متطورة وعصرية.

وتستخدم هذه التقنية في كثير من الرياضات مؤخراً وخاصة في مباريات كرة القدم لمراجعة القرارات المثيرة للجدل الخاصة بالأهداف أو التسلل وغيرها.

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