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إيران

إيران تقول إنها تحتجز ناقلة أجنبية في الخليج كانت تهرب الوقود لدول عربية

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
إيران تقول إنها تحتجز ناقلة أجنبية في الخليج كانت تهرب الوقود لدول عربية
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قال التلفزيون الإيراني اليوم الأحد إن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج كانت تهرب الوقود لبعض الدول العربية، مضيفا أن سبعة بحارة كانوا على متنها احتُجزوا.

ونقل التلفزيون عن رمضان زيراهي القيادي بالحرس الثوري قوله "احتجزت بعض القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط أجنبية في الخليج الفارسي كانت تهرب الوقود لبعض الدول العربية".

وأضاف "كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود وتم احتجاز سبعة بحارة من جنسيات مختلفة كانوا على متنها".

وفي الشهر الماضي احتجزت إيران ناقلة بريطانية في مضيق هرمز بزعم أنها انتهكت قواعد الملاحة وسمحت لأخرى بالمرور بعد أن وجهت لها تحذيرا.

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