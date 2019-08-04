شاهد: محاربون وراقصون في مهرجان شعبي باليابان

انطلقت الاحتفالات بأحد المهرجانات الصيفية الأكثر شعبية في اليابان يوم الجمعة في مدينة "أوموري" الشمالية.

ويتميز مهرجان "أوموري نيبوتا" السنوي بموكب من المركبات الملونة التي تدعى "نيبوتا"، وتحمل واجهاتها صور محاربين يابانيين تقليديين.

ويبلغ طول المركبات 5 أمتار، وعرضها يصل إلى 10 أمتار، ويشارك هذا العام في المهرجان 15 مركبا، ستجوب شوارع المدينة على امتداد مسافة 3 كيلومترات.

ويؤدي راقصوا "هانيتو" فقرات غنائية، ولوحات راقصة، داخل المهرجان وهم يرتدون أزياء تقليدية ملونة.

يتجمع الزوارمن جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يجذب المهرجان حوالي 2.8 مليون شخص.