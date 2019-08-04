اكتشاف كوكب شبيه بالأرض على بعد 31 سنة ضوئية

اكتشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) كوكبا عملاقا شبيها بالأرض على بعد 31 سنة ضوئية من كوكبنا يدور حول نجم اسمه (جي جيه 357).

الاكتشاف تحقق نتيجة عمل أحد الأقمار الصناعية التابعة لناسا والمعروف اختصارا باسم (تيس) ويعمل على رصد الكواكب خارج المجموعة الشمسية.

وبعد العثور على النجم الجديد والكواكب التي تدور حوله، جرى رصد الكوكب الذي قد يكون قابلا للعيش فيه وأطلق عليه اسم (جي جيه 357 دي).

ووفقا لناسا، فإن هذا الكوكب يتلقى من النجم الذي يدور حوله نفس كمية الطاقة التي يتلقاها المريخ من الشمس. وهو أكبر بنحو ستة أضعاف من كتلة الأرض وتستغرق دورته الكاملة في مداره نحو 56 يوما.

وتقول ناسا إن على العلماء الآن قياس كثافة الغلاف الجوي للكوكب لتحديد ما إذا كان كثيفا بما يكفي لحبس الحرارة اللازمة للتدفئة والسماح بوجود ماء سائل على سطحه.

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