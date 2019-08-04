مقتل اثنين شاركا في "رحلة التحدي" من كيب تاون إلى القاهرة بعد تحطم طائرتهما في تنزانيا

أدى تحطم طائرة خفيفة غرب تنزانيا، السبت، إلى مقتل شخصين من جنوب أفريقيا كانا قد شاركا في تجربة ناجحة للتحليق بطائرة محلية الصنع بين كيب تاون والقاهرة خلال الشهر الماضي.
وقالت هيئة الطيران المدني في تنزانيا إن الطائرة التي دخلت المجال الجوي التنزاني قادمة من أوغندا في طريقها إلى مالاوي أرسلت إشارة استغاثة بعد توقف أحد محركاتها قبل أن تختفي من على شاشات الرادار، وأشارت إلى أن الطائرة المنكوبة من طراز سلينغ.
وقال بيريس ماغيري المسؤول التنفيذي لمنطقة سيكونغ لتلفزيون آي تي في "الطيار وراكب، وكلاهما من جنوب أفريقيا، لقيا حتفهما في تحطم الطائرة الذي وقع بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار تابورا في حوالي الساعة 7:30 صباحا".
والتهمت النيران الطائرة بعد سقوطها ولم يتم العثور سوى على المحرك وبعض الأجزاء الأخرى، والطائرة مملوكة لمنظمة من جنوب أفريقيا تعرف باسم يو دريم غلوبال.
كان اسم منظمة يو دريم غلوبال برز في عناوين الأخبار في يونيو حزيران عندما نجحت مجموعة من الطلاب في تصنيع طائرة سلينغ بأربعة مقاعد والتحليق بها من كيب تاون إلى القاهرة.
وقالت المنظمة في حسابها على فيسبوك إن الطائرة المنكوبة هي طائرة الدعم الخفيفة التي رافقت رحلة التحدي من كيب تاون إلى القاهرة وإن مديري المشروع ديس ويرنر وويرنر فرونمان لقيا حتفهما.
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