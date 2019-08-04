مقتل اثنين شاركا في "رحلة التحدي" من كيب تاون إلى القاهرة بعد تحطم طائرتهما في تنزانيا

أدى تحطم طائرة خفيفة غرب تنزانيا، السبت، إلى مقتل شخصين من جنوب أفريقيا كانا قد شاركا في تجربة ناجحة للتحليق بطائرة محلية الصنع بين كيب تاون والقاهرة خلال الشهر الماضي.

وقالت هيئة الطيران المدني في تنزانيا إن الطائرة التي دخلت المجال الجوي التنزاني قادمة من أوغندا في طريقها إلى مالاوي أرسلت إشارة استغاثة بعد توقف أحد محركاتها قبل أن تختفي من على شاشات الرادار، وأشارت إلى أن الطائرة المنكوبة من طراز سلينغ.

وقال بيريس ماغيري المسؤول التنفيذي لمنطقة سيكونغ لتلفزيون آي تي في "الطيار وراكب، وكلاهما من جنوب أفريقيا، لقيا حتفهما في تحطم الطائرة الذي وقع بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار تابورا في حوالي الساعة 7:30 صباحا".

والتهمت النيران الطائرة بعد سقوطها ولم يتم العثور سوى على المحرك وبعض الأجزاء الأخرى، والطائرة مملوكة لمنظمة من جنوب أفريقيا تعرف باسم يو دريم غلوبال.

كان اسم منظمة يو دريم غلوبال برز في عناوين الأخبار في يونيو حزيران عندما نجحت مجموعة من الطلاب في تصنيع طائرة سلينغ بأربعة مقاعد والتحليق بها من كيب تاون إلى القاهرة.

We are here in South Africa and had the privilege of meeting the 20 teens who built a Sling-4 aircraft within 3 weeks. @ourworldourway2017 ————————— After vigorous flight inspections, they began their maiden voyage on Saturday. Donations to this project can be made at the *Link in Bio* or at https://www.backabuddy.co.za/champion/project/cape-to-cairo through June 30th, 2019. ————————— If you are unable to donate, please share the story and the donation link. Share it with children so that they will be inspired to do and be greater. Share it and tag those who may have the means to give to this needed cause. 🙏🏾 —————— View full video and interviews on the #OWOW2017 youtube channel - - - - - - - - - - - - - - #OWOW2017 #InOurWayOnOurTerms #LiveLoveLaughThrive #OurWorldOurWay2017 #SouthAfrica #CapeToCairo #CapeToCairoChallenge #Sling4 #UDreamGlobal #InspiringTeens #AnythingIsPossible #GreatCause #Donations #DonateNow #Fundraise #Fundraiser #GoodCause #CharityFundraiser #Africa #SouthAfrica #Aviation #Sling4 #CapeTown #Cairo #Egypt #malawi #namibia #zimbabwe #kenya #tanzania #eritrea #ethiopia #rwanda #uganda #zambia Publiée par U Dream Global sur Lundi 10 juin 2019

وقالت المنظمة في حسابها على فيسبوك إن الطائرة المنكوبة هي طائرة الدعم الخفيفة التي رافقت رحلة التحدي من كيب تاون إلى القاهرة وإن مديري المشروع ديس ويرنر وويرنر فرونمان لقيا حتفهما.

U Dream Global: Cape to Cairo Challenge is devastated to report that there has been an accident of the flight support... Publiée par U Dream Global sur Samedi 3 août 2019

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