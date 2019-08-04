شاهد: بعد فشل المحاولة الأولى "الجندي الطائر" ينجح في عبور القنال الإنجليزي

بعد فشله في المرة الأولى لعبور القنال الإنجليزي أعاد المخترع الفرنسي فرانكي زاباتا الكرة مجددا، الأحد، مستقلا لوحا طائرا نفاثا من تصميمه.

عندما لم يتمكن من الهبوط على منصة لإعادة التزود بالوقود فسقط في البحر.

وأظهرت صور عرضها التلفزيون الفرنسي المخترع فرانكي زاباتا ويطلق عليه اسم "الرجل الطائر" وهو يلوح لجمهور تابع الحدث قبل أن يهبط بسلام في خليج سانت مارغريت القريب للغاية من دوفر على الساحل الجنوبي لبريطانيا.

وكانت محاولة الرجل الطائر الأولى لعبور القنال الإنجليزي في 25 تموز يوليو، حيث كان يحمل حوالي 42 لتراً من الكيروسين في حقيبته وكان مقررا له أن يتوقف في منتصف الطريق على متن منصة للتزود بالوقود، إلا أنه لم يتمكن من الهبوط على المنصة لإعادة وسقط في البحر.

ويستطيع الرجل الطائر التحليق على الارتفاع نحو 2000 متر، والتحليق بسرعة 200 كيلومتر في الساعة.

وأدهش فرانكي زاباتا الحشود التي كانت تحتفل بيوم الباستيل في فرنسا في 14 يوليو تموز إذ حلق فوق العرض العسكري في باريس باستخدام اللوح مما أكسبه لقب الجندي الطائر.

وزاباتا المحترف في استخدام ألواح التزلج المائية يوجه اللوح الطائر بالميل للأمام والخلف ويتحكم في سرعته وارتفاعه بمخنق. ويمكن للوح الطيران بسرعة 140 كيلومترا في الساعة وقوته 1500 حصان.

وكان زاباتا، وهو قائد "جت سكي" سابق، على وشك أن يبيع اختراعه للجيش الأميركي قبل أن تتدخل وزارة الدفاع الفرنسية.

وتم اختبار اللوح منذ أشهر، ولكن مصادر مطلعة تقول إن الاختراع تنقصه بعض التعديلات.

ويرى بعض العسكريين أنه بإمكان "الرجل الطائر" مساعدة الجنود، خصوصاً أولئك الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية، أو في عملية نقل الجرحى، والهجمات الخاطفة.

المسار الذي سلكه الرجل الطائر لعبور القنال الإنجليزي بين بريطانيا وفرنسا

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