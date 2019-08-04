شاهد: الدراجة النيلية ابتكار مصري للتنقل بين ضفتي نهر النيل

لجأت إحدى المصريات إلى ابتكار وسيلة نقل هجينة لمن يودون التمتع بالتنقل عبر نهر النيل في مصر، وذلك من خلال استخدام الدراجات الهوائية بعد تعديلها واضافة عوامات إليها تمكن راكبها من استخدامها كدراجة مائية.

واطلقت "مهاب أحمد" مشروع "نيل بايك" أو الدرجات النيلية في القاهرة مستلهمة الفكرة من الدراجات المائية المستخدمة في ايطاليا.

وقالت مهاب أنا اردت خلق مشروع يساهم في نشاط الفرد وتحركه بعيدا عن النشاطات التجارية الأخرى التي تكون عادة مرتبطة بالأكل.

مضيفة أن حبها لركوب الدراجات واستمتاعها بها جعلها تريد مشاركة هذه التجربة مع الآخرين.

ولمن يريد تجربة التنقل على هذه الدراجة المائية الصديقة للبيئة والاستمتاع بنهر النيل بدل الجلوس على ضفافه فقط، دفع 100 جنيه مصري (ما يعادل 6 دولار أمريكي) مقابل 30 دقيقة.

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