بالفيديو: تعرف على البلد الذي أحرز بطولة كأس العالم للمشردين في منافسات الرجال والنساء

سيطرت الميكسيك على بطولة كأس العالم لكرة القدم للمشردين والتي احضنتها كارديف عاصمة الويلز في المملكة المتحدة.

وفازت المكسيك بفريقيها الرجالي والنسائي في نهائيات كاس العالم للمشردين، يوم السبت، في تظاهرة رياضية ترعاها سنويا مؤسسة كأس العالم للمشردين والتي تعنى بالأشخاص الذين يعيشون دون مأوى حول العالم.

وفاز فريق المكسيك للرجال بالكأس بعد تغلبه على فريق تشيلي في النهائي بـ5 أهداف مقابل واحد.

فيما احتل الفريق الروسي المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على فريق البرتغال بركلات الترجيح.

أما في منافسات كرة القدم النسائية فقد تغلبت المكسيك على فريق البيرو في المباراة النهائية بواقع 6 أهداف دون مقابل، في حين احتلت رومانيا المركز الثالث بعد فوزها على تشيلي بركلات الترجيح.

وشارك في البطولة لهذه السنة 44 فريقا من بين 70 بلدا تنشط فيه مؤسسة كاس العالم للمشردين.

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