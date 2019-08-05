ليبيا: 43 قتيلا على الأقل في ضربة جوية نفذتها قوات حفتر على بلدة مرزق

قال مسؤول محلي يوم الاثنين إن ضربة جوية بطائرة مسيرة نفذتها قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة الجنرال خليفة حفتر على بلدة مرزق بجنوب البلاد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا.

وهذه ثاني ضربة جوية‭‭ ‬‬كبيرة تلقى فيها المسؤولية على قوات حفتر بعد مقتل ما لا يقل عن 44 مهاجرا في يونيو حزيران عندما تعرض مركز احتجاز بإحدى ضواحي طرابلس للقصف.

وأكد الجيش الوطني الليبي‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬تنفيذ ضربة في ساعة متأخرة ليل الأحد على بلدة مرزق، لكنه نفى استهداف أي مدنيين. ونفى أيضا قصف مركز الاحتجاز لكنه اعترف بتكثيف الضربات الجوية على العاصمة.

وقالت الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس والمعارضة لحفتر إن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح.

وقال محمد عمر عضو المجلس البلدي لمرزق عندما اتصلت به رويترز "القصف الجوي نتج عنه 43 قتيلا و51 جريحا. هذه كحصيلة أولية".

وسيطر الجيش الوطني الليبي على مرزق أوائل العام الحالي في إطار هجوم هدفه السيطرة على الجنوب المنتج للنفط. لكنه انسحب منها لاحقا لتركيز قواته في الشمال حيث يحاول السيطرة على العاصمة طرابلس في حملة مستمرة منذ أربعة أشهر.

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وقال الجيش الوطني الليبي في بيان إن الضربة استهدفت "مقاتلي المعارضة التشادية"، وهي عبارة تشير عادة إلى قبائل التبو المعارضة له في المنطقة.

وأعاقت الدفاعات القوية على مشارف طرابلس تقدم قوات حفتر، الموالية لحكومة موازية في شرق ليبيا، نحو العاصمة، وقالت إنها ستبدأ ضربات جوية مكثفة بعد نفاذ "الوسائل التقليدية" للحرب.

ونددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان يوم الأحد "بالقصف المتكرر دون تمييز" للمطار الوحيد العامل في طرابلس بعد عدة ضربات جوية خلال الأيام القليلة الماضية.

ولم تذكر الأمم المتحدة قوات شرق ليبيا بالاسم لكنها قالت إن الهجمات "استمرت بلا هوادة" منذ بدء هجوم قوات حفتر على طرابلس.

ولم تعلق الأمم المتحدة على الفور على قصف مرزق.

وأعاقت محاولات حفتر السيطرة على طرابلس مساعي الأمم المتحدة للوساطة في إنهاء الفوضى التي عمت ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

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