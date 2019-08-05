شاهدة عيان: قوة انفجار القاهرة أكبر من أن تكون مجرد حادث سيارة

روى شهود عيان عايشوا لحظات حدوث إنفجار سيارة في العاصمة المصرية، صباح الإثنين، ما عايشوه ذاكرين أن شدة الإنفجار كانت أقوى من أن تكون مجرد انفجار سيارة.

فيما قالت شاهدة أخرى أن الحادث أقوى من أن يكون حادث تصادم بين سيارتين، وشدته أقوى للإنفجار منه إلى الإصطدام.

فيما ذكر شاهد آخر أن قوة الإنفجار أدت إلى تأثر مبنى " المستشفى الوطني للأورام" إلى غاية الطابق الثالث.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد ذكرت، الإثنين، أن 19 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب 30 آخرون في انفجار ناجم عن حادث سيارة في وسط القاهرة.

لم يكن هناك بيان رسمي يشير إلى أن الانفجار كان هجوما.

فيما قالت وزارة الداخلية في بيان منفصل إن الانفجار وقع عندما اصطدمت سيارة تقود حركة المرور على طريق كورنيش النيل في القاهرة بثلاث سيارات أخرى.

وحضر محققون إلى مكان الحادث وسط تواجد مكثف للشرطة، فيما أفادت وزارة الصحة الإنفجار تسبب في حريق أدى إلى إخلاء جزئي لمستشفى قريب وهو المعهد الوطني للأورام.

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