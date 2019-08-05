الجيش السوري يستأنف عملياته في شمال غرب البلاد وقصف لقاعدة حميميم

قال الجيش السوري يوم الاثنين إنه سيستأنف العمليات القتالية في شمال غرب البلاد متهما تركيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأدت العمليات القتالية التي تأتي في إطار حملة تقودها روسيا في تلك المنطقة إلى مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف.

كانت وسائل إعلام سورية رسمية قالت يوم الخميس إن وقف إطلاق النار سيعتمد على التزام المسلحين باتفاق روسي تركي استهدف إقامة منطقة عازلة في إدلب العام الماضي.

وقال الجيش السوري في بيان "انطلاقا من كون الموافقة على وقف إطلاق النار كانت مشروطة بتنفيذ أنقرة لأي التزام من التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي، وعدم تحقق ذلك، على الرغم من جهود الجمهورية العربية السورية بهذا الخصوص، فإن الجيش والقوات المسلحة ستستأنف عملياتها القتالية ضد التنظيمات الإرهابية".

قصف قاعدة حميميم

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن متشددين سوريين قصفوا أطراف قاعدة حميميم الجوية في شمال غرب سوريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوكالة قولها إن عمليات القاعدة الجوية لم تتأثر بالهجوم.

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