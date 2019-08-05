تعليق إضراب عمال مطار هيثرو بلندن

أكدت نقابة "يونايت" أو "اتحدوا"، والتي تعتبر أكبر اتحاد نقابي عمالي في بريطانيا، تعليق الإضراب المقرر هذا الإثنين في مطار هيثرو، للسماح بمزيد من المحادثات لحل أزمة فجوة الأجور. وأوضحت النقابة أنه تمّ تعليق الإضراب من طرف أعضاء الاتحاد العاملين في مطار هيثرو للسماح بإثراء المحادثات التي من المقرر أن تشمل كبار المديرين من مطار هيثرو وكبار المسؤولين في الاتحاد.

وبالتالي فلن يشارك أعضاء الاتحاد النقابي في اليوم الثاني من الإضراب المخطط له في مطار هيثرو، والذي يعتبر المطار الأكثر ازدحاما في المملكة المتحدة.

وكانت نقابة "يونايت" أو "اتحدوا"، التي يتجاوز عدد أعضائها 4 آلاف عضو، قد رفضت وبأغلبية كبيرة اتفاقا معدلا للأجور قبيل محادثات اللحظة الأخيرة بين النقابة ومسؤولي المطار هيثرو، وأعلنوا مواصلة الإضراب يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وتحسبا لاستمرار الإضراب، ألغت إدارة المطار أكثر من 170 رحلة مقررة يومي الاثنين والثلاثاء، وهو ما جعل المسافرين يراجعون وكالات السفر وإدارة المطار لمعرفة مصير رحلاتهم، خاصة وأن الإضراب يتزامن مع العطلة الصيفية. ومن المقرر أن تتأثر حوالي 90 شركة طيران بالإضرابات العمالية التي تضم مهندسين ورجال إطفاء وموظفي أمن، بشأن الفوارق في الأجور بين العمال الذين يقومون بنفس الوظيفة في المطار وما تسميه حزمة الرواتب الضخمة من الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو جون هولاند كاي.

وصوت أعضاء نقابة "يونايت" لصالح رفض عرض قال مسؤولو المطار إنه عرض 7.3 في المائة زيادة في الأجور على مدار عامين ونصف العام.

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