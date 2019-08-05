فيديو: لحظة مقتل منفذ هجوم أوهايو عند مدخل المبنى حيث طارد عشرات المدنيين

أظهر شريط فيديو سجّلته كاميرا مراقبة، ونشرته جهة مسؤولة في مدينة دايتون (أوهايو)، في الرابع من آب/أغسطس، الاشتباك الذي دار بين عناصر الشرطة الأميركية ومسلح هاجم تجمّعاً من الناس في شارع يعجّ بالحانات.

وكانت السلطات أعلنت سابقاً أن مسلحاً يرتدي درعاً واقياً، وقناعاً، فتح النار في وسط مدينة دايتون أمس، الأحد، فقتل تسعة أشخاص بينهم شقيقته، وأصاب 27 آخرين بجروح، في حادث إطلاق نار عشوائي، كان الثاني الذي شهدته الولايات المتحدة خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت الشرطة ورئيس بلدية دايتون إن ضباطاً كانوا في دورية روتينية قرب مسرح الحادث، ووصلوا إلى الموقع في أقلّ من دقيقة، وقتلوا المهاجم بالرصاص، مما حال على الأرجح دون وقوع عددٍ أكبر من الضحايا.

وبحسب ما نراه في الشريط يهرب الناس في الشارع في اتجاهات عدّة غير أن قسماً منهم يدخل إلى أحد المباني. وحاول المسلح اللحاق بهم إلى هناك، غير أن الشرطة أردته عند عتبة الباب.

وأفادت قوى الأمن بأن المسلح، واسمه كونر بيتس، وهو شاب "أبيض" يبلغ من العمر 24 عاماً، من مدينة بيلبروك في أوهايو، وقالت إنه كان مسلحاً ببندقية مزودة بممشط يمكن أن يحمل مئة رصاصة.

بحسب المصدر نفسه، إنّ شقيقة المسلح، ميغان بيتس (22 عاماً) كانت من بين أول الضحايا الذين لقوا حتفهم.

وقالت الشرطة إن الهجوم بدأ في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بالتوقيت المحلي، في منطقة أوريغون التاريخية التي تشتهر بالملاهي الليلية والحانات ومعارض الفنون والمتاجر.

أيضاً في يورونيوز: