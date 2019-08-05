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البرازيل

فيديو لتاجر مخدرات برازيلي حاول الفرار من السجن متنكراً بزي امرأة

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بقلم:  يورونيوز 
تاجر المخدرات بعد توقيفه خلال محاولة الهرب
تاجر المخدرات بعد توقيفه خلال محاولة الهرب -
حقوق النشر
أسوشييتد برس
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نشرت السلطات الأمنية في ريو دي جانيرو البرازيلية شريط فيديو يُظهر ما تقول إنه تاجر مخدرات، يخلع عنه زيّاً تنكرياً ويكشف عن هويته الحقيقية لرجال الأمن، وذلك بعد توقيفه خلال محاولة الهرب من السجن.

وتقول الشرطة إن تاجر المخدرات كلاوفينيو دا سيلفا، المحكوم عليه بالسجن، وأحد أعضاء عصابة "القيادة الحمراء" الإجرامية، كان يلبس ملابسَ نسائية، نظارات، وقناعاً (وجه امرأة أيضاً)، واعتقل بينما كان يحاول الخروج من المنشأة (السجن) السبت الماضي.

غير أن أحد الحراس "انتباته شكوك" بخصوص "هيئة" الرجل وملابسه، فتحقق من الأمر، ثمّ أوقفه سريعاً. وتعدّ "القيادة الحمراء" إحدى العصابات الأكثر نفوذاً وقوّة في ريو دي جانيرو والولاية بشكل عام.

وتقول الشرطة إنها فتحت تحقيقاً في تورّط أفراط أسرة دا سيلفا في محاولة تهريبه من السجن، إذ تشك في أن ملكية الثياب تعود لابنته، مضيفة أنها حوّلته إلى إحدى الزنزانات الأكثر تشدداً من ناحية الحراسة.

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المصادر الإضافية • أسوشييتد برس