شاهد: عشاق اللحوم يلتقون في البطولة الوطنية للشواء بألمانيا

احتشد محبو اللحوم والبرغر في ألمانيا بمدينة فلودا، الأحد، لحضور فعاليات بطولة فريدة من نوعها، ليست بطولة رياضية وانما بطولة وطنية للشواء.

وشهد التنافس مشاركة قرابة 50 فريقا جاؤوا من مناطق مختلفة في ألمانيا ليتبارزوا في إعداد أنواع مختلفة من شطائر الكباب والبرغر فضلا عن اطباق اللحوم المختلفة.

ويحصل الفائز بالبطولة في النهاية على لقب "ملك الشواء" في ألمانيا، رفقة أعضاء الفريق الذين يتوجون بلقب "ماستر الشواء"

وعلى كل متنافس أن يعد طبقا يكون الشواء عنصرا أساسيا فيه ويعرضه على لجنة التحكيم التابعة للجمعية الألمانية للشواء والمكونة من طهاة وذواقة.

وشهدت البطولة معرضا يضم مختلف انواع الادوات والأجهزة التي تستخدم في إعداء الشواء المنزلي (والباربكيو)، كما استمتع الزوار بتذوق ما جاد به المشاركون من اطباق مجانية.

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