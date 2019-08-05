شاهد: على عكس البشر تستمتع أفراس النهر بجلسات تنظيف الأسنان

يستمتع فرسا نهر في حديقة الحيوان بالعاصمة التشيكية بجلسة تنظيف الأسنان ويحصلان على الخس والجزر كمكافأة في النهاية.

بينما يشعر البشر بالتوتر والقلق عند زيارة طبيب الإسنان، فإن تجربة تنظيف الأسنان بخراطيم المياه بالنسبة لفرس النهر ماروشكا وابنها فاندا في حديقة حيوان براغ مصدر للسعادة.

وما بدأ كوسيلة لإقناع فرسي النهر بالخروج من بيتهما، تبين أنه طريقة جيدة لإزالة بقايا الطعام من أسنانهما.

ووجدت ماروشكا البالغة من العمر 19 عاما وفاندا البالغ من العمر ثلاثة أعوام في الأمر متعة كبيرة، حسبما قال حراس الحديقة.

وبينما يكافأ الأطفال بالحلوى عند زيارتهم للطبيب، يتم مكافأة فرسي النهر على سلوكهما الجيد خلال جلسة تنظيف الأسنان بالخس والجزر.

ويمكن أن تنمو أسنان فرس النهر الأمامية لما يصل إلى نصف متر وتستخدمها للدفاع عن نفسها ويستخدمها الذكور في القتال من أجل الهيمنة على الأرض واختيار الشريكات.

وفي حال عدم وجود بشر بخراطيم لمساعدته على الحفاظ على نظافة أسنانه، غالبا ما يسمح فرس النهر البري للطيور الصغيرة والأسماك بالدخول داخل فمه لالتقاط بقايا الطعام والطفيليات.

للمزيد على يورونيوز:

تناقص أعداد حيوان فرس النهر ينعكس سلبا على البيئة في كينيا

شاهد: رجال الإطفاء يلقون القبض على الطاووس الضال في كوريا الجنوبية

شاهد: أنثى فيل غاضبة تهاجم قرويين بعد سقوط صغيرها في حفرة موحلة