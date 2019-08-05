الحوثيون ينفذون هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد في السعودية

ذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين أن الحركة شنت هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية.

ولم تأت المواقع الإلكترونية الرسمية ولا وسائل الإعلام السعودية على ذكر الهجمات.

وقال المتحدث باسم ‏‏" القوات المسلحة اليمنية" يحيى سريع على حسابه في موقع تويتر إن "سلاح الجو المسير ينفذ عمليات واسعة باتجاه كل من مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط ومطار نجران بعدد كبير من طائرات قاصفk2 المسيرة".

وأوضح أن العملية الأولى "استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار بمطار نجران بعدد من طائرات قاصف وكانت الإصابة مباشرة"، مشيرا إل أنها "تسببت في تعطيل الملاحة الجوية".

وأضاف أن العملية الثانية "استهدفت مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير بعدد من طائرات قاصف وكانت الإصابة دقيقة".

وتابع أن العملية الثالثة "فاستهدفت مرابض الطائرات وأهدافا أخرى في مطار أبها الدولي وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وأضاف أن "هذا الاستهداف تجسيدا لوعد قائد الثورة بالأمس (عبد الملك الحوثي) بالضربات الموجعة وتوسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني العظيم والتي كان آخرها 21 غارة خلال 48 ساعة الماضية".

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