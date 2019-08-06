روني يعود إلى إنكلترا لاعبا ومدربا لنادي ديربي كاونتي بدءا من يناير 2020

أعلن ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الانجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء انضمام وين روني من دي.سي يونايتد الأمريكي اعتبارا من يناير كانون الثاني حيث سيواصل قائد إنجلترا السابق مشواره في الملاعب مع سعيه لدخول عالم التدريب.

وفي صفقة هائلة لديربي قال النادي إن روني (33 عاما) وقع عقدا مبدئيا لمدة 18 شهرا مع وجود خيار يسمح بالتمديد لعام آخر وسيعمل أيضا مدربا في الفريق الأول وأكاديمية النادي.

وقال روني مهاجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق في بيان لموقع ديربي كاونتي "السعادة لا تسعني بهذه الفرصة التي منحني إياها ديربي كاونتي.

"أتطلع للعمل مع فيليب كوكو مدرب ديربي وجهازه المعاون والفريق الأول اعتبارا من يناير. أثق في قدرتي على مساعدة النادي وأتطلع لبدء مشواري التدريبي".

وأصبح روني أحدث عضو في "الجيل الذهبي" لمنتخب إنجلترا يتلمس طريقه في عالم التدريب والادارة الرياضية بعد فرانك لامبارد مدرب ديربي السابق وتشيلسي حاليا وستيفن جيرارد مدرب رينجرز.

وقال ميل موريس مالك ديربي "سينضم وين الينا لاعبا في المقام الأول لكنه سيحصل على مهام تدريبية أيضا.

وتابع "الفوائد التجارية لهذه الصفقة ستكون كبيرة ومهمة للنادي. بعد التقارير عن انضمام وين للنادي قدمت الينا الشركة الراعية لقميص الفريق عرض رعاية قياسيا".

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