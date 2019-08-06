نيجيريا تسمح للزعيم الشيعي المحتجز إبراهيم زكزكي بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج

قالت وكالة أمن الدولة في نيجيريا إنها تعمل على الامتثال لأمر محكمة يسمح لإبراهيم زكزكي، وهو زعيم شيعي محتجز، بالسفر لتلقي العلاج الطبي في الخارج.

وحكم قاض في مدينة كادونا بشمال غرب البلاد يوم الاثنين بأن إبراهيم زكزكي زعيم الحركة الإسلامية المحظورة في نيجيريا وزوجته يمكنهما السفر لتلقي العلاج بالخارج تحت رقابة مسؤولي الدولة. وأشار بيتر أفونانيا المتحدث باسم وكالة أمن الدولة إلى أن الجماعة تلقت أمر المحكمة الذي يمنح زكزكي إذنا بالسفر إلى الهند لتلقي العلاج. وأضاف: "بالتالي، تتواصل الإدارة مع الجهات المعنية لضمان الامتثال".

وسبق وأن عارضت الحكومة النيجيرية قرارا بإطلاق سراح زكزكي، وكانت تخالف أن يتم إطلاق سراحه لأسباب صحية.

واعتقل الشيخ إبراهيم زكزكي برفقة زوجته في شهر ديسمبر-كانون الأول للعام 2015 بعد اقتحام قوات الجيش لحسينية في مدينة زاريا بشمال نيجيريا.

وشهدت العاصمة النيجيرية أبوجا مؤخرا خروج مسيرة لأنصار الشيخ إبراهيم زكزكي للمطالبة بالإفراج عنه بعد تداول معلومات عن تدهور وضعه الصحي. وحسب وكالات أنباء وشهود عيان، فقد أطلقت الشرطة الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق أنصار زكزكي. وحظرت الحكومة الجماعة في يوليو-تموز بعد سلسلة احتجاجات تدعو لإطلاق سراح زكزكي.

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