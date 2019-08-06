شاهد سلسلة تفجيرات تضرب مستودع أسلحة روسي في سيبيريا

هزت سلسلة تفجيرات مستودع أسلحة في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا يوم الاثنين مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص.

ونقلت وكالة أنباء تاس عن السلطات المحلية قولها إنه تم إجلاء 11 ألف روسي من أحياء في مدينة أتشينسك بمنطقة كراسنويارسك عقب وقوع الانفجارات ونشوب حريق في مخزن عسكري.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن جنديا روسيا لقي حتفه. ونفى مصدر بوزارة الدفاع لوكالة الإعلام الروسية المعلومات المتعلقة بموت جندي.

وقالت شركة روسال وهي أكبر منتج للألومنيوم في العالم خارج الصين إنها علقت العمليات في مصنعها في أتشينسك وأجلت كل العاملين باستثناء الأساسيين لضمان سلامتهم.

ويعد هذا أكبر مصنع في روسيا لإنتاج الألومينيا وهي المادة الخام التي تتحول بعد صهرها إلى ألومنيوم.

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