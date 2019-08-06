لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

المملكة العربية السعودية

الكاتبة السعودية سكينة المشيخص تثير الجدل بسبب تصريحاتها حول إسرائيل

 محادثة
بقلم:  Ranim Aldaghestani 
الكاتبة السعودية سكينة المشيخص
الكاتبة السعودية سكينة المشيخص -
حقوق النشر
إسرائيل تتكلم بالعربية / فيسبوك
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

تعرضت الكاتبة السعودية سكينة المشيخص لموجة هجوم وانتقادات على مواقع التواصل الإجتماعي بعد لقاء خاص أجرته مع قناة " مكان" الإسرائيلية.

حيث نقلت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قول الكاتبة إنه لا توجد عداوة بين إسرائيل والسعودية مضيفة: "لا توجد لدينا مشكلة سياسية مع إسرائيل. إسرائيل لم تطلق علينا حتى رصاصة".

وعن زيارة إسرائيل مستقبلا قالت المشيخص: "الزملاء الذين زاروا إسرائيل استفادوا بأن رأوا إسرائيل من الداخل، وأنا مستعدة أن أزور إسرائيل في المستقبل، بالتأكيد".

الصحفية والكاتبة السعودية سكينة المشيخص تقول في لقاء خاص مع قناة مكان الإسرائيلية إنه لا توجد عداوة بين إسرائيل...

Publiée par ‎إسرائيل تتكلم بالعربية‎ sur Lundi 5 août 2019
الموقع الرسمي "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية

وحاولت المشيخص الدفاع عن نفسها على تويتر بالإشارة إلى ما وصفته "بالقادة العرب الذين يقتلون شعوبهم" والذين يشكلون خطراً اكبر على الشرق الأوسط من إسرائيل، بحسب وصفها.

يذكر أن الكاتبة السعودية سكينة عملت كمحررة في عدد من المطبوعات السعودية. وقامت أيضا بإصدار كتابين "شواهد لا مشاهد.. بعيون أنثى" وكتاب "استقراءات في المشهد الثقافي السعودي".

للمزيد على يورونيوز:

وزير الثقافة الفرنسي يطالب بالابتعاد عن المفردات الانجليزية الدخيلة والاعتماد على لغة موليير

شاهد: إندونيسي يسير 700 كيلومتر للخلف لإنقاذ الغابات

مفردة "غزو" تشغل أميركا.. معارضو ترامب يواجهونه بإحصائيات فيسبوك