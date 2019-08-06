الكاتبة السعودية سكينة المشيخص تثير الجدل بسبب تصريحاتها حول إسرائيل

تعرضت الكاتبة السعودية سكينة المشيخص لموجة هجوم وانتقادات على مواقع التواصل الإجتماعي بعد لقاء خاص أجرته مع قناة " مكان" الإسرائيلية.

حيث نقلت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قول الكاتبة إنه لا توجد عداوة بين إسرائيل والسعودية مضيفة: "لا توجد لدينا مشكلة سياسية مع إسرائيل. إسرائيل لم تطلق علينا حتى رصاصة".

وعن زيارة إسرائيل مستقبلا قالت المشيخص: "الزملاء الذين زاروا إسرائيل استفادوا بأن رأوا إسرائيل من الداخل، وأنا مستعدة أن أزور إسرائيل في المستقبل، بالتأكيد".

الصحفية والكاتبة السعودية سكينة المشيخص تقول في لقاء خاص مع قناة مكان الإسرائيلية إنه لا توجد عداوة بين إسرائيل... Publiée par ‎إسرائيل تتكلم بالعربية‎ sur Lundi 5 août 2019 الموقع الرسمي "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية

وحاولت المشيخص الدفاع عن نفسها على تويتر بالإشارة إلى ما وصفته "بالقادة العرب الذين يقتلون شعوبهم" والذين يشكلون خطراً اكبر على الشرق الأوسط من إسرائيل، بحسب وصفها.

احنا دولة إسلامية صحيح ، طيب معنى كلامك أن الدول الي عملت علاقات مع اسرائيل دول غير إسلامية ؟!

و بالنسبة لقضيتكم على فكرة السعودية المانح الثاني عالمياً و الأول عربياً ، هذا ما فعلناه من أجلكم و مع ذلك فرحانيين بكم صاروخ على كم قرش ترميها لكم ايران !https://t.co/AQOlk1GWjm — سكينة المشيخص (@sukinameshekhis) August 6, 2019

يذكر أن الكاتبة السعودية سكينة عملت كمحررة في عدد من المطبوعات السعودية. وقامت أيضا بإصدار كتابين "شواهد لا مشاهد.. بعيون أنثى" وكتاب "استقراءات في المشهد الثقافي السعودي".

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