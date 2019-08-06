شاهد: الجفاف يكشف عن معبد مفقود غمرته المياه في تايلاند

قام آلاف التايلانديين بزيارة معبد بوذي ظهر فجأة وسط البلاد بعيد انحسار مستوى المياه وجفاف المنطقة المحيطة به. وقد أصبح بإمكان الزوار اكتشاف بقايا "وات نونغ بوا ياي"، المعبد المغمور. وكان بعض الرهبان البوذيين من بين مئات الأشخاص الذين تفقدوا هياكل المعبد المكسورة والمتناثرة على الأراضي المتشققة والمليئة بالأسماك الميتة بسبب الجفاف.

وقام الزوار بتزيين تمثال بوذا، الذي يصل طوله إلى 4 أمتار بالورود والشرائط. وعلى ما يبدو فتمثال بوذا لا يملك رأسا، وأغلب الظن أن التمثال تحطم بسبب المياه التي غمرته منذ عقود. وحسب الزوار، فالمعبد تغمره المياه خلال موسم الأمطار، وبالتالي فهو يختفي، ولكن لا يخفى على أحد الأضرار التي يخلفها الجفاف على المنطقة وخاصة الأراضي الزراعية. فعادة يقوم السد بريّ ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية في أربع مقاطعات، لكن مع الجفاف، لا يمكن للسد سوى تغطية 121 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في مقاطعة لوبوري.

رويترز

وحسب مصلحة الأرصاد الجوية، تواجه تايلاند أسوأ موجة جفاف منذ عقد من الزمن حيث انخفض منسوب المياه في السدود في جميع أنحاء البلاد عن المعدل الشهري.

وأشار سكان المنطقة إلى أن المعبد كان مركز لقاء لسكان القرية والأصدقاء والأطفال الذين يتذكرون تماثيل الفيلة أمام المبنى الرئيسي، وإضافة إلى كونه مركزا يمارس فيه السكان طقوسهم الدينية، فالمعبد نقطة لقاء خلال المهرجانات والأنشطة التعليمية، وهو متنزه ومنطقة ترفيهية.

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