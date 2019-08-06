شاهد: ذوبان 10 مليارات طن من الجليد في غرينلاند وعلماء يدقون ناقوس الخطر

التقطت عدسات كاميرا المخرج السينمائي الوثائقي كاسبار هارلوف مقاطع فيديو عن ذوبان الجليد في غرينلاند أثناء إنتاج فيلم وثائقي عن تغير المناخ بعنوان "في الجليد".

ووفق علماء من معهد الأرصاد الجوية في الدنمارك، فإنه مع ارتفاع درجات الحرارة القياسية في غريلاند والتي بلغت 22 درجة مئوية تسبب في ذوبان كتل الجليد في يوليو الماضي مع خسارة صافية بلغت 197 جيغاتون (وجيغاتون هي درجة قياس تعادل 109 طن) في بداية الشهر.

وتم تسجيل أعلى إجمالي يومي لموسم الذوبان في 31 يوليو مع 11 جيغاتون من فقدان الكتلة، أي ما يعادل أكثر من 10 مليارات طن من الجليد المذاب في 24 ساعة.

ويدق العلماء ناقوس الخطر مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق خلال 100 سنة الأخيرة، بسبب الاحتباس الحراري الذي أدى إلى تغيرات مناخية خطيرة تهدد التوازن البيئي وبقاء الكائنات حية.

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