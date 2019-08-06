شاهد: سوق الماشية في باكستان تشهد اكتظاظا تحضيراً لعيد الأضحى

بدأ الباكستانيون التحضيرات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، الذي يوافق هذا العام يوم الاثنين الـ 12 أغسطس-آب. وتشهد أسواق الماشية المؤقتة في كبرى المدن الباكستانية على غرار مدينة كراتشي اكتظاظا كبيرا حيث يتدفق عليها آلاف الناس يوميا لشراء الأضاحي.

ويعتبر بعض تجار المواشي أن مسألة بيع الحيوانات من الأمور المؤلمة بالنسبة إليهم، لأنهم أشرفوا على تربيتها منذ الصغر، ومن الصعب جدا رؤيتها تذهب إلى أشخاص آخرين لغرض الذبح، وهو ما حدث مع إعجاز حسن، الذي يقوم بتربية المواشي على سطح منزله في كراتشي. وقد قام مؤخرا بإنزال حيواناته إلى الأرض بواسطة رافعة أمام حشود من المتفرجين.

إعجاز حسين قال إنه يشعر بألم حقيقي على فراق الحيوانات التي أشرف على تربيها هو وأسرته.

أ ب

وتعتبر سوق المواشي المؤقتة بكراتشي من أكبر أسواق الماشية في باكستان، وتقع على مشارف كراتشي، ويعرض فيها الباعة أكثر من 350 ألف رأس من الأغنام والماعز والأبقار والإبل.

أ ب

وأبدى الزبائن انزعاجهم هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي حيث أكد سيد شهيب إسلام، الذي جاء لاختيار أضحية العيد أن الأسعار مرتفعة هذا العام، بينما اشتكى مربو المواشي من غلاء تكاليف تربية الحيوانات كالعلف والنقل.

أ ب

أ ب

للتذكير، يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك من خلال شراء الأضاحي وذبحها إسوة بالنبي إبراهيم عليه السلام.

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