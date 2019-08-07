فيديو لجرذان في متجر ياباني كبير يدفع بالشركة المالكة إلى إغلاقه مؤقتاً

قدّمت شركة "فاميليمارت" اليابانية اعتذاراً للمستهلكين، بعد انتشار فيديوهات، منذ الأول من آب/أغسطس الحالي، في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها جرذان بين رفوف السلع الغذائية في أحد فروع متاجرها.

ولم تكتفِ الشركة بتقديم الاعتذار بل أغلقت المتجر التي طالته الفضيحة، وهو يقع في إحدى ضواحي العاصمة طوكيو، وقالت في بيان لها إنه سيبقى مغلقاً حتى إشعار آخر.

وأظهرت فيديوهات نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي ستة قوارض على الأقل "تعبث" في المتجر بين الرفوف المخصصة للأرز أو اللحوم وغيرها من المواد الاستهلاكية.

ورغم أن وكالة رويترز للأنباء التي أوردت هذا الخبر لم تتمكن من التحقق من أصالة الفيديوهات، إلا أن شبكة البث العامة اليابانية قالت إنها شوهدت أكثر من 5 ملايين مرة.