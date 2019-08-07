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الدانمارك

انفجار يهز مقر وكالة الضرائب في كوبنهاغن

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
انفجار يهز مقر وكالة الضرائب في كوبنهاغن
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قالت الشرطة الدنماركية يوم الأربعاء إن انفجارا ناجما عن "هجوم" هز مقر وكالة الضرائب في كوبنهاغن في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء وألحق بها أضرارا، لكن من السابق لأوانه معرفة الجهة المسؤولة عنه.

وأدى الانفجار إلى توقف القطارات في منطقة نوردهافن التي تقع إلى الشمال مباشرة من وسط كوبنهاغن. وقالت الشرطة لقناة (تي.في 2) الدنماركية إن شخصين كانا داخل مبنى وكالة الضرائب لكن أحدا منهما لم يصب بسوء.

وتفقد وزير الضرائب مورتن بودسكوف المبنى وما لحق به من "أضرار جسيمة" على حد وصفه. وقال على تويتر "هذا عمل شائن غير مقبول على الإطلاق".

وقال كبير مفتشي الشرطة يورغن بيرغن سكوف "نولي الأمر اهتماما بالغا، وفتحنا الليلة الماضية تحقيقا واسعا شاملا. لا نقبل ولن نقبل هجوما كهذا".

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