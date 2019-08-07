الاتحاد الافريقي يعتمد فوز الترجي التونسي بلقب دوري الأبطال ويفرض غرامة على الوداد البيضاوي

اعتمدت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) يوم الأربعاء فوز الترجي التونسي بلقب دوري أبطال افريقيا للموسم المنقضي مع تغريم منافسه الوداد البيضاوي المغربي 65 ألف دولار.

وأصدرت اللجنة عقب اجتماعها في القاهرة يوم الأربعاء عدة قرارات بينها اعتبار الوداد خاسرا لمباراة إياب الدور النهائي التي أقيمت في مايو ايار الماضي في استاد رادس بتونس مع تغريمه 50 ألف دولار لرفض لاعبيه استكمال المباراة.

وكذلك فرض غرامة قدرها 15 ألف دولار على النادي المغربي بسبب استخدام جماهيره الألعاب النارية خلال المباراة التي لم تستكمل.

وأصدرت لجنة الانضباط بالكاف قرارا بفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف على حمدي المدب رئيس النادي الترجي مع توجيه تحذير له بسبب "تصرفه غير الرياضي" تجاه أحمد أحمد رئيس الاتحاد القاري.

وكذلك فرض غرامة قدرها 50 ألف دولار على النادي الترجي لاستخدام جماهيره المقذوفات والألعاب النارية خلال المباراة المذكورة.

وكذلك تعليق عقوبة خوض الترجي أول مباراتين له على أرضه في البطولات القارية بدون جماهير لمدة عام بسبب استخدام الجماهير للمقذوفات والألعاب النارية وفي حال تكرار هذه المخالفة خلال 12 شهرا تنفذ هذه العقوبة.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية قد ألغت قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا وطلبت من الكاف إحالة القضية إلى اللجنة المناسبة لاتخاذ قرار.

وترك قرار المحكمة ومقرها سويسرا مصير النهائي في يد الاتحاد الافريقي بعد إلغاء المباراة الأصلية واحتساب الترجي فائزا بعد أن غادر لاعبو الوداد الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي.

وبعد توقف استمر حوالي ساعتين، تم منح الترجي صاحب الأرض الكأس وميداليات الفريق الفائز لكن طٌلب منه إعادتها بعدما قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي إعادة المباراة على ملعب محايد بداعي وجود "ظروف غير آمنة".

وبعد طعون من الناديين، قضت المحكمة الرياضية بأن اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي "لا تملك سلطة" إعادة النهائي وأبطلت القرار.

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