شاهد: "ناطحات سحاب من سراب" بين السحب في مدينة صينية في ظاهرة "ساحرة"

استيقظت سيّدة تعيش في مدينة يانتاي الساحلية في غرب الصين، صباح الإثنين الفائت، على مشهد غريب جداً، إذ رأت من شرفة شقتها ما لا تراه عادة: صفاً طويلاً من ناطحات السحاب، والرافعات وسط السُحُب. وتقول السيدّة إنها شعرت بخوف كبير في البداية.

خلال حديثها إلى التلفزيون المركزي الصيني، تضيف هيه ويبينغ، التي تسكن في الطابق السابع عشر، إنها تستيقظ عادة في الخامسة فجراً، وإنها عندما دلفت فجر الإثنين إلى المطبخ نظرت من النافذة، فرأت صفّاً من ناطحات السحاب والرافعات في السماء.

تلك الصورة بدت كأنها انعكاس لأبنية من المدينة، ويبدو أن تفسير هيه كان صائباً، إذ شاهدت تقريراً إخبارياً لاحقاً واكتشفت أن غيرها من سكان يانتاي شاهدوا "السراب" أيضاً.

ويقول التلفزيون المركزي الصيني إن مشهد انعكاس الأبنية بين الغيوم، وهو خيالي إلى درجة لا تصدَق، دام نحو أربع ساعات قبل أن يتبدّد بحلول العاشرة صباحاً.

والسراب كما يعرّف به علمياً ظاهرة طبيعية تكتمل عندما تتسلل أشعة الضوء بين طبقات الهواء ذات الكثافة المختلفة، وذلك يؤدي إلى تشكّل صور لأشياء وأجسامٍ موجودة في البعيد.

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