باكستان تقول إنها ستطرد السفير الهندي

قالت باكستان اليوم الأربعاء إنها ستطرد السفير الهندي وتعلق التجارة الثنائية مع الهند بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في حديث عبر الهاتف مع قناة آري نيوز التلفزيونية الباكستانية إنه سيتم طرد السفير الهندي آجاي بيساريا. وأوضح أن سفير باكستان المعين حديثا لدى الهند مُعين الحق لم يضطلع بمهام منصبه بعد لكنه لن يتوجه الآن إلى نيودلهي.

وقالت باكستان يوم الأربعاء إنها ستخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وستوقف التجارة الثنائية مع الهند بعدما ألغت نيودلهي الوضع الخاص بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وألغت الهند الاثنين الماضي بندا دستوريا متعلقا بولاية جامو وكشمير، التي لطالما كانت بؤرة للنزاع في العلاقات مع باكستان، كان يتيح لها سن قوانينها الخاصة.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على طلب للتعقيب.

وذكرت باكستان يوم الثلاثاء إنها تدرس زيادة الضغط الدبلوماسي والعسكري على الهند.

وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على كامل أراضي منطقة كشمير التي تقطنها أغلبية مسلمة لكن يسيطر كل من البلدين على جزء منها فقط. وخاض البلدان حربين على الإقليم واقتربا من خوض ثالثة هذا العام بعد أن نفذت جماعة متشددة متمركزة في باكستان تفجيرا بسيارة ملغومة أودى بحياة عشرات من أفراد القوات الهندية.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الثلاثاء إن إلغاء الوضع الخاص لكشمير، الذي كان يشمل منع الأجانب من امتلاك عقارات، محاولة لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة وهو تحرك غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وقال خان في كلمة ألقاها أمام البرلمان الباكستاني اليوم "سنحارب ذلك في كل المنابر. نفكر في كيفية إحالة الأمر إلى محكمة (العدل) الدولية... إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وكتب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم يتهم الهند فيها بانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كشمير.

وقالت وزارة الخارجية إن قرشي سيقطع رحلته للحج في السعودية بسبب الأزمة.

وتصر الهند على أن تحركها في كشمير قانوني بموجب القوانين المحلية والدولية.

وفي وقت سابق اليوم قال قائد الجيش الباكستاني إن الجيش "سيذهب إلى أي مدى" لدعم سكان المنطقة.

وقال الجنرال قمر جاويد باجوا بعد لقائه مع كبار قادة الجيش في روالبندي "جيش باكستان يقف بصلابة إلى جانب الكشميريين في كفاحهم العادل حتى النهاية".

وأضاف دون الخوض في التفاصيل "نحن مستعدون وسنذهب إلى أي مدى للوفاء بالتزامنا فيما يتعلق بذلك".

وفي مظفر اباد، عاصمة الشطر الذي تسيطر عليه باكستان من الإقليم، على بعد نحو 45 كيلومترا من الحدود المتنازع عليها، استمرت الاحتجاجات لليوم الثاني فيما ردد مئات الأشخاص وبينهم أطفال هتافات معادية للهند.

وفي وادي نيلوم، الذي يقع على الحدود وشهد قصفا عنيفا بين البلدين في الأسابيع الأخيرة، أغلقت المتاجر وأماكن العمل أبوابها احتجاجا على قرار الهند.

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