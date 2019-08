شاهد: تحطم طائرة تقل فرقة المغنية الأمريكية بينك في مطار دنماركي

تعرضت طائرة خاصة كانت تقل أعضاء فرقة المغنية الأمريكية "بينك" لحادث تحطم خلال هبوطها في مطار دنمركي في وقت مبكر صباح الثلاثاء مما أدى إلى اشتعال النيران بها وتمير جزء كبير منها.

ونجى الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متنها دون أن يصابوا بأذى، حسبما ذكره ممثل لشركة "لايف نيشن نورواي" المختصة في تنظيم الحفلات الموسيقية.

ولم تكن المغنية الأمريكية، التي من المقرر أن تقدم حفلاً موسيقياً في مدينة هورسينز الدنمركية، مساء الأربعاء، على متن الطائرة.

وكانت الطائرة في طريقها من العاصمة النرويجية أوسلو، حيث قدمت بينك عروضها مساء الاثنين.

وتشتهر المغنية بينك (39 عاما) والحاصلة على جائزة غرامي بأغاني البوب والروك أو البوب روك والتي حققت نجاحا كبيرا مثل "Just Give Me A Reason" و "What About Us".

مغنية البوب الأمريكية بينك رويترز

