فيديو: الشرطة تأمر رجلا أن يسترد ثلاجة قام برميها من أعلى سفح جبل في إسبانيا

أعتقد رجل إسباني أراد التخلص من ثلاجة كان يحملها في شاحنته، أن القصة ستنتهي عندما يقوم برميها من أعلى سفح جبل في منطقة معزولة، ولكن هذا ما لم يحدث كما خطط له.

وفي الفيديو الذي ألتقطه زميل له يظهر الرجل وهو يلقى بالثلاجة التي أخرجها من شاحنته فيما يعلق صاحبه مازحا "سنقوم بإعادة تدويرها... كم من شقلبات ومعنطفات ستحتاجها للتدوير".

وأمرت الشرطة الرجل أن يقوم باسترداد الثلاجة التي ألقاها من المنحدر، والتخلص منها بشكل لائق، مع تغريمه بمبلغ 45 ألف يورو.

ونشرطة قوات الأمن فيديو يظهر لحظة قيام الرجل رفقة زميله وهما يكابدان عناء محاولة حمل الثلاجة وسحبها من اجل وضعها في الشاحنة.

كما ذكرت الشرطة أنها قامت بفتح تحقيق حول الشركة التي يعمل فيها الرجل، واعلنت في ذات السياق أنها فتحت تحقيقيا آخر حول فيديو يظهر رجلا يقوم برمي غسالة من على أعلى سفح جبل.

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