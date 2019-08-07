وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي يستقيل من منصبه ويترشح لانتخابات الرئاسة

قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي اليوم الأربعاء أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر أيلول المقبل، ليكون بذلك أحد أبرز المنافسين في الانتخابات التي يتوقع أن تشهد تنافسا محتدما.

وأعلن الزبيدي عقب ذلك أنه سيستقيل من منصبه كوزير للدفاع.

والزبيدي (‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬69 عاما) مستقل ولكنه يحظى بدعم عدة شخصيات سياسية وأحزاب ليبرالية من بينها نداء تونس وآفاق تونس. وخلال وصوله لمقر هيئة الانتخابات لتقديم أوراق ترشحه رافقه عدد من نواب البرلمان وأنصاره.

والزبيدي ليس له أي خلفية عسكرية، وهو حاصل على الدكتوراه في الطب وشغل منصب وزير للصحة في 2001‭‭‭‭ ‬‬‬‬في عهد الرئيس السابق زين العابدين الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2011. وينظر كثير من التونسيين إلى الزبيدي على أنه رجل دولة يتمتع بالكفاءة، وقد نأى بنفسه عن المشاحنات السياسية. وبعد الثورة عين وزيرا للدفاع حتى مارس آذار 2013، وعمل مع حكومة قادتها حركة النهضة الإسلامية المعتدلة. وفي 2017 عينه رئيس الوزراء يوسف الشاهد وزيرا للدفاع من جديد. ومن المتوقع أن يكون الزبيدي أشد منافسي الشاهد الذي أعلن حزبه تحيا تونس ترشيحه للانتخابات المقبلة.

وقدم أيضا رئيس الوزراء السابق مهدي جمعة ترشحه للانتخابات إضافة للرئيس السابق المنصف المرزوقي وعدد من الوجوه السياسية الأخرى. كما ينافس بعض قادة الأحزاب السياسة في الانتخابات الرئاسية من بينهم حمة الهمامي عن الجبهة الشعبية ونبيل القروي عن حزب قلب تونس. وأمس الثلاثاء أعلنت النهضة، وهي أكبر حزب في تونس، ترشيح عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحركة لخوض الانتخابات لأول مرة في تاريخ الحركة.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات في 17 نوفمبر تشرين الثاني المقبل لكن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي دفعت هيئة الانتخابات إلى الدعوة لانتخابات مبكرة في سبتمبر أيلول.