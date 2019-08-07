شاهد: تتويج أصغر بطل على الإطلاق بلقب بطولة مصارعة الأيدي في لبنان

أصبح جورج بجاني البالغ من العمر 15 عاما أصغر الفائزين بلقب بطولة مصارعة الذراع المعروفة باسم مصارعة الكباش في لبنان فئة أكثر من 90 كيلوغرام للرجال والتي أقيمت هذا الأسبوع بينما فازت اللبنانية جسي بجاني البالغة من العمر 16 عاما بلقب الفتيات .

وأُقيمت مباريات البطولة في مدينة زحلة اللبنانية حيث جرت منافسات بين رجال وأخرى بين نساء لتحقيق الفوز.

وتوجت البطولة الفائزين في فئات مختلفة بما فيها الرجال أكثر من 90 كيلوغرام، والرجال أقل من 90 كيلوغرام وبطلة النساء.

وجمعت البطولة أيضا بطلي لبنان 2018 وجها لوجه مع بطلي أوكرانيا في مباراتي سوبر، إحداهما للرجال والأخرى للنساء.

وتنافست خمس فتيات في النهائيات على لقب 2019، وفازت جسي بجاني البالغة من العمر 16 عاما باللقب. وشجعت جسي النساء على أن يحاولن تجربة هذه الرياضة، بدلا من الخجل منها.

بينما فازت البطلة الأوكرانية مارينا شوليكا على نظيرتها اللبنانية سيرينا أبو صالح في منافسات السيدات. وفاز مارون غانم بطل لبنان 2018 على بطل العالم مرتين ميخائيل روداكوف.

كانت مصارعة الذراع في لبنان مجرد هواية لسنوات عديدة، لكن بعد تأسيس اتحاد رياضي لها وتنظيم بطولات على مستوى الدولة، أصبحت رياضة احترافية في البلاد.

وفي 2017 نظم اتحاد مصارعة الذراع اللبناني، الذي شُكل حديثا آنذاك، أول بطولة لمصارعة الذراع أو الكباش في بيروت.